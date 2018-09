El Ejecutivo y Legislativo enfrentan una nueva disputa por recorte de presupuesto

Los diputados de la Asamblea Nacional (AN), manifestaron ayer su descontento con los recortes de presupuesto para el 2019, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Las advertencias se dieron en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, en el que se los parlamentarios detallaron que habían sugerido 168 millones de dólares. Sin embargo, sufrieron un recorte de 72 millones de dólares, por parte del MEF.



El primero en expresar su opinión fue el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Benicio Robinson quien afirmó que analizan la posibilidad de devolver el presupuesto al Ejecutivo, porque son muchas instituciones que no han cumplido, ni con el 50% de ejecución de sus asignaciones y están solicitando más dinero. “Yo creo que hay que darle una revisión a las mismas, porque estamos en un periodo electoral y eso deja mucho que decir”, destacó Robinson en la Comisión.



En tanto, el diputado perredista de Bocas del Toro aseveró que “los poderes económicos quieren traer a sus fichas para pasar sus leyes, pero no van a poder porque aquí el que elige es el pueblo y Dios. Esta Asamblea ha sido azote de los que han querido destruirla para que en las próximas elecciones vengan a representarlos los que ellos quieren, la clase económica para uso beneficio mayor”.



Por su parte, el diputado perredista Raúl Pineda indicó que el presupuesto abulta la planilla, no está acorde con el último año de gestión y está concentrado en áreas con mayor cantidad de electores. Además, calificó el recorte presupuestario como un ataque político. "Hay una campaña de desprestigio contra este órgano del estado".



Mientras tanto, la diputada y presidenta del parlamento, Yanibel Ábrego dijo que “hagamos o no las cosas bien, por el mínimo detalle hay un ataque. Lo que buscan es que no podamos funcionar”.

Desavenencias y desacuerdos

ML | La Asamblea y el Ejecutivo han tenido desacuerdos en los últimos años, al punto que varios sectores se han ofrecido como intermediarios. Por su parte, el Contralor de la República ha denunciado a varios diputados por supuestos malos manejos de las planillas. Además, ordenó la suspensión del pago de 3 de las 6 planillas, desde enero de 2018.

Reinelda C. Álvarez

