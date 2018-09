Roux afirma que "hay que reembolsar a los pacientes el dinero que gastan en medicamentos"

El candidato presidencial del partido Cambio Democrático habló de buscar un mecanismo de reembolso en los gastos que incurren los asegurados ante la falta de medicamentos y exámenes, por desabastecimiento en la Caja del Seguro Social.

“Uno de los problemas que más escucho es el de personas que están cotizando, esperan meses por una cita y cuando van a hacerse los exámenes no hay reactivos y tienen que meterse la mano en el bolsillo e ir a hacerse los exámenes en laboratorios privados, si es el caso es de medicinas pasa exactamente igual, les recetan unas medicinas y tienen que ir a farmacias privadas a comprarlas a costo altísimo”, indicó el candidato del CD.

El ex ministro del canal advirtió que la medida no debería verse como tirar la toalla. “Busquemos un mecanismo donde se le reembolse a esa persona el monto que gastó en medicamentos, tenemos que tener un sistema que si la caja no está dando respuestas todavía, los pacientes no sigan sacrificándose, esto no es tirar la toalla, esto es hacer el trabajo, mientras se soluciona el problema y se garantiza que la caja y el Minsa funcionen como tienen que funcionar”.

Rómulo Roux agregó que se tiene la tecnología y la capacidad para encontrar un mecanismo que haga posible que los panameños tengan los medicamentos que necesitan.

“Tenemos la tecnología y la capacidad que permiten buscar mecanismos diferentes y creativos que harán que los panameños tengan sus medicinas a tiempo y no tengan que meterse la mano en el bolsillo, enfermarse es un lujo, tienes que pagar tus propios exámenes, pagar tus propias medicinas esto tiene que cambiar”, concluyó.