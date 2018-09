Roux considera que se debe hacer un compromiso nacional con la cultura y el deporte

El candidato presidencial de Cambio Democrático, Rómulo Roux, asegura que impulsaria la cultura y el deporte si gana los comicios electorales en 2019, para lo cual plantea un compromiso nacional para cada uno de estos temas.

“Así como acabamos recientemente de lograr un compromiso por la educación, yo planteo un compromiso por el deporte y también un compromiso por la cultura, estos son tres ejes importantes que trabajan para tener una juventud que eche para adelante, una juventud fuerte y con futuro”, indicó Roux

El ex ministro del Canal, advirtió de que no aspira a crear más burocracia a través de nuevos ministerios. “Yo no quiero crear más burocracia creando ministerios, quiero darle la importancia a la cultura y el deporte, lo que necesitamos es voluntad de hacer las cosas”, puntualizó el líder opositor.