Van de 371 denuncias por violar la veda electoral, pronto saldrán primeras sanciones

Un total de 371 denuncias por supuestas violaciones a la veda electoral desde que arrancó la convocatoria a las elecciones ha recibido el Tribunal Electoral (TE), en su mayoría interpuestas a través de redes sociales, por lo que se espera que próximamente se conozcan las primeras sanciones, confirmó el magistrado del TE, Alfredo Juncá.

Se trata de procesos a precandidatos de los partidos oficiales, de libre postulación y ciudadanos que han violado las prohibiciones estipuladas en la Ley 29 de mayo de 2017, que introdujo cambios al Código Electoral.

Juncá explicó que la violación a la veda no constituye la suspensión o nulidad de la candidatura. Sin embargo, si acarrea sanciones que van desde los $50.00 a $1,000.00 en multas, así como el decomiso o remoción de la propaganda. Recalcó que rebasar el tope de gastos de la campaña sí es una causal de nulidad. Además, informó a los aspirantes que el Departamento de Fiscalización del Financiamiento Político tiene todos los recursos para detectar cualquiera irregularidad o alteración en los informes. “No se corran el riesgo en alterar el informe”, dijo.

Vallas mal colocadas

Otra de las normas que los precandidatos se rehúsan a cumplir es el artículo 237 del Código Electoral sobre las prohibiciones en la colocación de propagandas, por lo que ya han sido retiradas más de 300 vallas. Esto, según Juncá, es sancionado con multas de $50 a $500, así como con la remoción y el decomiso de la propaganda.

Las firmas

“Es responsabilidad de los activistas encargados de recolectar las firmas de los aspirantes por la libre postulación que las personas no les firmen con otros nombres, que no sean extranjeros, que no se trate de un menor de edad, entre otras anomalías que impulsan el rechazo de la firma”, dijo. Sobre las molestias que reflejan algunos precandidatos sobre la cantidad de firmas rechazadas, el magistrado dejó claro que existen varios controles a los que pueden recurrir los aspirantes para verificar.

La participación de la mujer en política está garantizada

ML | Carlos Díaz, director del Centro de Estudios Democráticos, explicó que la participación de las mujeres en la política está prácticamente garantizada para los próximos comicios de 2019.

“Si un partido en sus procesos internos escoge solamente precandidatos principales, quienes sean escogidos como suplentes deben ser personas de distinto género al del principal”, explicó Díaz. Sin embargo, esta norma tiene sus excepciones, entre ellas están las nóminas para las candidaturas presidenciales y las de libre postulación.

Las secretarías de la mujer de los distintos partidos son las encargadas de velar por la paridad y de sustentar al TE de no cumplirse con la norma.

Reinelda C. Álvarez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @ReineldaAlvarez

Instagram: Karolinalvarez