Pérez Balladares reconoce su derrota en las primarias del PRD

El precandidato presidencial Ernesto Perez Balladares del Partido Revolucionario Democrático se convirtió el primero en reconocer su derrota y el triunfo de su contendiente Laurentino Cortizo.

“Yo me siento tranquilo con mi conciencia hice lo que tenía que hacer pero evidentemente el partido piensa diferente ojala que el equivocado sea yo y no ellos y le deseo la mejor de las suerte… Pensaba que tenía una opción diferente pero han escogido claramente la opción de Laurentino Cortizo, que cuente con mi voto y mi apoyo”, detallo el dirigente político desde su casa.

El exmandatario dijo seguir creyendo que el futuro del partido político depende del triunfo en las elecciones de mayo de 2019.

“Creo que va a ser muy difícil que el partido se mantenga como tal si perdemos las próximas elecciones y esa es una decisión ya tomada. Soy miembro del PRD, siempre fui uno de los fundadores y pienso que moriré dentro del PRD”.

En cuanto a sus aspiraciones políticas afirmó que han culminado.

“Gracias a Dios he cumplido con mi patria, con mi familia con mi partido y amigos y hasta aquí llegamos”, concluyo no sin antes asegurar que no dará ninguna otra entrevista a los medios de comunicación en el futuro.