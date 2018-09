Rómulo Roux insta a pensar en los intereses de los panameños

El candidato presidencial de Cambio Democrático, Rómulo Roux, ante la posibilidad de que el gobierno panameño asigne terrenos para instalación de la sede de la embajada de la república de China en las riberas del Canal de Panamá aseguró que no está de acuerdo.

"Yo no estoy de acuerdo en el lugar en donde se le ha propuesto al gobierno de China que haga su embajada. A mí no me parece que eso es correcto. Hay muchos otros lugares dentro del territorio panameño que se le puede otorgar al gobierno chino para que haga su embajada, debemos pensar en los intereses de los panameños”, señaló.



El dirigente político opositor también se refirió a la forma como se ha manejado el establecimiento de las relaciones con el asiático país, “yo con respecto a establecer relaciones diplomáticas con China, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es la forma como este gobierno ha venido manejando y administrando esas relaciones”.



El ex canciller panameño también llamó la atención sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio con China, que según dijo, hará un daño enorme a los productores.

“El gobierno no se puede entregar al gobierno Chino. El gobierno no puede tratar de negociar supuestamente un Tratado de Libre Comercio en 3 meses para poder tratar de firmarlo en diciembre. Eso va a destruir nuestra economía, eso va a ser un daño enorme al agro porque un tratado con un país como China no se puede negociar en unos meses, requiere años”, puntualizó.



El ex ministro del Canal también posteó un mensaje en la red social Twitter, “Relaciones con China son importantes, pero la forma como este gobierno las está manejando es incorrecta. Negociación apresurada del TLC y ubicación de embajada de China en áreas del Canal son medidas irresponsables que no consideran los mejores intereses de Panamá como prioridad”.