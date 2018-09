Independientes preocupados por depuración de las firmas

Precandidatos independientes denuncian que continúan irregularidades por parte del Tribunal Electoral en la eliminación de firmas de ciudadanos que apoyan sus precandidaturas.Miguel Antonio Bernal, precandidato presidencial, señaló que “el proceso de depuración de firmas debe ser una preocupación, no solo de nosotros sino de los ciudadanos cuya firma es eliminada”.“Que alguien me explique racionalmente cómo un eminente desconocido puede alcanzar 104 mil firmas, así, por la bondad de quién", se quejó el catedrático.“Algo anda mal cuando se están eliminando 100 mil firmas indistintamente", agregó Bernal.“El TE no quiere que postulemos verdaderos independientes, pero por esta situación anormal, no renunciaremos, seguiremos la lucha porque este país tiene que cambiar”, dijo el precandidato presidencial Agustín Sosa.Los independientes tienen hasta el 4 de enero de 2019 para entregar las firmas requeridas para participar de los próximos comicios.Estadísticas del TE, hasta el 9 de septiembre, indican que de 275,973 firmas presentadas en total, por los 14 precandidatos a la Presidencia por la libre postulación, se han rechazado cerca de 98 mil 160.Thaylin JiménezTwitter: @TJimnzInstagram: thayjimnz