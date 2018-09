Candidatas piden aplicar las leyes de paridad de género en participación política

Ejecutar las normativas vigentes para garantizar un acceso equitativo de las féminas a las esferas políticas, como candidatas, representantes electas y funcionarias públicas, fue la principal conclusión a la cual llegaron las integrantes del Panel de Discusión: Participación de las mujeres en la política nacional.





Zulay Rodríguez Lu, pre-candidata a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Democrático; Yesenia Rodríguez, pre-candidata a diputada por el partido Panameñista; Ana Giselle Rosas, secretaria de la Mujer del partido Cambio Democrático y pre-candidata a diputada; y Nicole Goldoni del movimiento juvenil Axxion, formaron parte de dicho panel, moderado por Khadine Sanhueza y organizado por la Universidad del Istmo.



Durante las intervenciones, Rodríguez Lu dio testimonio de la violencia verbal, psicológica y hasta física de la que ha sido víctima, inclusive dentro de su mismo colectivo político y afirmó que “es necesario pararse firme porque la política es un mundo rudo, dominado por hombres, que me han hecho propuestas de millones de dólares para bajarme de la candidatura, pero voy a ir hasta el final porque tengo valores que mi inculcaron mis padres y mi familia”.



Por su parte, Rosas destacó los valores de la transparencia y honestidad que pueden aportar las mujeres desde sus aspiraciones políticas: “El hecho de ser madre de trillizos, que ya están en etapa de la adolescencia, me hace conducirme con honradez dentro de la política, pues detrás de todo lo que yo hago, están ellos. Por ese motivo, la participación de la mujer en la política es mucho más que un tema de cuotas, es un tema de propósito, de causa. Las mujeres debemos estar convencidas de nuestra capacidad y en función de eso ponernos al servicio de nuestro país”.



En tanto que Yesenia Rodríguez narró su historia de superación tras quedar huérfana de padre y madre, desde temprana edad y describió cómo logró superarse junto a sus hermanos: “Insisto mucho en el estudio y la formación académica, ya que es la manera más segura de alcanzar el éxito como mujer, no solamente en la política, sino en todos los ambientes en los cuales nosotras nos desenvolvemos a diario”.



Para la dirigente Goldoni, “es importante ver el tema de la igualdad de género, en la política y en todos los ámbitos, desde una visión integral. No podemos hablar de igualdad si no integramos a los hombres. Debe haber un balance en el cual todos podamos tener las mismas oportunidades y alcanzar soluciones en conjunto”.



Propiciar concienciación

Finalmente, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo, José María Barsallo, resaltó que las participantes del panel “son mujeres panameñas que han logrado destacar en la política y han aportado con sus conocimientos y experiencia al desarrollo de nuestra sociedad y del país, por ese motivo nosotros estamos convencidos de que es necesario propiciar estos espacios de discusión para tomar consciencia de que tenemos tareas pendientes en cuanto a la igualdad de género en la política nacional”.



Afirmó que, de acuerdo con los estudios más recientes, la realidad política de la mujer panameña preocupa a organismos internacionales y citó el último informe de la misión observadora de la Organización de Estados Americanos en Panamá, el cual arrojó que, en las elecciones de 2014, la participación femenina alcanzó solamente el 18% de las aspiraciones a los puestos de elección popular.



En la actividad, se advirtió la necesidad de recordar y ejecutar los compromisos internacionales que tiene el país en cuanto a la igualdad de oportunidades políticas para las mujeres: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Plataforma de Acción de Beijing que insta a eliminar los obstáculos para la participación igualitaria; y el Objetivo de Desarrollo Sostenible (No.5) al año 2030, cuya meta es “asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”.