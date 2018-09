Cortizo presenta su propuesta ante la oferta electoral perredista de Guna Yala

Laurentino "Nito" Cortizo, ha recibido el apoyo del 90% de los candidatos del PRD, de los circuitos 10-1 y 10-2 de Guna Yala, según dieron a conocer directivos del colectivo en esta comarca.





“Cortizo le brinda un verdadero apoyo a los grupos indígenas, además es el candidato con el cual el PRD puede alcanzar el triunfo en las elecciones de 2019”, destacó Eric Martelo, miembro del CDN del PRD en el circuito 10-2.



El líder indígena señaló que este gobierno ha abandonado a los Gunas y a pesar de que el 95% de la población vive del turismo y las actividades agrícolas, en esta comarca ni siquiera se ha instalado una dirección regional de la Autoridad de Turismo y del MIDA para tratar de brindarles una ayuda.



Martelo sostuvo que espera que el 60% de los más de 3.000 inscritos que tiene el PRD en Guna Yala votan este 16 de septiembre.





Por su parte, Cortizo recalcó que los últimos gobiernos han dejado en el abandono a las comarcas y pueblos originarios, que viven marginados y no es justo que en un país con un presupuesto de $24.000 millones, en las comarcas no haya agua potable, escuelas, carreteras y puestos de salud”.



Cortizo aseguró que Guna Yala y todas las comarcas del país serán importantes en su gobierno, por eso las había incluido en sus recorridos para llevarles personalmente un mensaje de esperanza.



Recalcó que las comarcas no pueden seguir olvidadas y en su gobierno los grupos originarios tendrán un aliado para que puedan mejorar su calidad de vida.