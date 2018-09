Carta abierta de Zulay a Varela: “El país sufre por su falta de liderazgo”

La diputada y precandidata presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez, publicó este jueves una carta abierta al presidente de la República Juan Carlos Varela en la que asegura que hay dos Panamá: uno que él dirige y otro que "sufre por su falta de liderazgo".

Rodríguez reclama al mandatario sobre problemas sociales como la salud pública, canasta básica, educación y seguridad; además de ineficiencias en el sistema de transporte público, entre otros.

Rodríguez reclama al mandatario sobre problemas sociales como la salud pública, canasta básica, educación y seguridad; además de ineficiencias en el sistema de transporte público, entre otros.





Después de meses de consultas a nivel nacional, hoy puedo afirmar con propiedad que existe dos países llamados Panamá: uno es el que Usted cree que dirige y el otro es el que sufre por su falta de liderazgo.



En los diez meses que le quedan a su Administración, Usted puede seguir intentando hacernos creer que todo está bien. Por ejemplo, suponer que abunda la riqueza, la salud, la comida, la excelencia educativa y la seguridad ciudadana; que el transporte es eficiente y que no hay tranques; que el Estado le paga a tiempo a todos los educadores, que las jubilaciones son dignas y están garantizadas; que las medicinas están disponibles y tienen precios justos, que la justicia es confiable, que los negocios no cierran por incertidumbre, desconfianza o grave situación económica.

Su otra alternativa es levantarse temprano para iniciar cada día enfocado en una primera tarea:



• Puede usted comenzar con algo sencillo, como por ejemplo pagarle de inmediato todo lo adeudado a los educadores, eliminando los gastos lujosos y superfluos de su Gobierno, como el absurdo culto publicitario a su personalidad reflejado en las cuñas de promoción de su propio Gobierno, viajes, etc. Ahorre que es necesario.



• Puede solucionar los tranques, para los cuales basta concertar con la empresa privada turnos escalonados en ambos sectores, público y privado. Adicionalmente, elimine las absurdas multas por transportar vecinos y amigos, ponga orden en el transporte pirata y en las grúas vehiculares. La ATTT no está haciendo un buen trabajo y exija una rendición de cuentas a la persona que nombró en este cargo.



• Puede declarar una situación de urgencia médica nacional y solucionar el desabastecimiento de medicinas y la mora en la atención médica; esto no da espera.



• Puede proteger a nuestros productores dando instrucciones de inmediato a su Ministro de Agricultura de suspender las nefastas importaciones y ordenando una Auditoría externa sobre todos los procesos de compra que se dieron en su administración. Las importaciones deben ser acordes con las necesidades del país y NO para enriquecer a unos pocos destruyendo nuestro campo.



• Puede pagarle todo lo que se adeuda a la empresa privada que son proveedores del Estado, lo que inyectaría dinero a la economía, produciendo su inmediata reactivación. No hay justificación para que las cuentas duerman eternamente en el escritorio de sus Ministros.



• Deje de utilizar los estamentos de seguridad públicos para reprimir las protestas de nuestro pueblo y póngalos a trabajar contra el crimen que es lo que realmente nos está afectando.

Para gobernar hay diferentes enfoques:



+ Uno es centrarse en ayudar para aumentar la riqueza personal a sus familiares, copartidarios, amigos y donantes de campaña.

+ El otro es diagnosticar las necesidades sociales que generan crisis y que llenan de tristeza y desesperanza a cada familia panameña; tomar las medidas y actuar para combatirlos. Este último debe ser su norte en estos últimos meses.



Su Gobierno ha sido indolente. Su Gobierno ha ignorado las necesidades sociales.



No existe ninguna familia panameña que no haya sido víctima de los delincuentes, que no sufra por el desempleo, por el alto costo de la vida, por la ausencia de los medicamentos, los tranques, el desmejoramiento de la educación y la salud, y el aumento de la desesperanza y de la incertidumbre.



En su Gobierno, sus familiares, amigos, copartidarios y donantes de campaña, han aumentado su riqueza y se han creado nuevos millonarias, con fortunas que son inexplicables, injustificables y absolutamente imperdonables, porque se han amasado a costa del sufrimiento y la necesidad de todo el país, destruyendo al mismo tiempo la institucionalidad.



En su Administración se ha manipulado tanto la institucionalidad, que ya no se cree en la imparcialidad de la Justicia, ni en las instituciones democráticas. Para ser líder de un País se debe asumir la responsabilidad por la imagen y percepción del mismo durante su mandato.



Su Administración interfiere en todos los partidos políticos, pretendiendo garantizarse, a través de propuestas, colaboracionistas en las primarias de cada partido, para el continuismo del “Varelismo” por otros cinco años.



Sin embargo, en sus últimos diez meses de Gobierno Usted puede tomar otras alternativas y brindarle al Pueblo mejores días, o puede seguir como lo ha hecho hasta ahora: causando más tristeza, desesperanza y desasosiego en la familia panameña.



Pero sí le aseguro Señor Presidente, que la historia se encargará de juzgar sus acciones, y que yo seguiré trabajando por Panamá para que impere la Verdad, Paz y Justicia Social, hasta que Dios me lo permita.

YS.