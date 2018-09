Cortizo asegura que no pueden existir "intocables"

Laurentino “Nito” Cortizo aseguró que en Panamá no pueden existir intocables y todos los funcionarios electos deben responder por sus actuaciones y ser transparentes en sus funciones cuando se les somete al escrutinio público.

Cortizo sostuvo que el gobierno debe velar para que los recursos de todos los panameños se manejen de forma adecuada y las personas que los reciben tienen que hacer buen uso de estos fondos.

“En este país no deben existir intocables y no solo me refiero a diputados, sino también a funcionarios del Órgano Ejecutivo, empresarios y banqueros”, enfatizó.



Cortizo destacó que todos los diputados tienen que publicar sus planillas, porque son servidores públicos expuestos al peor de los escrutinios en mundo donde nada está oculto con las redes sociales y es un deber que tienen con la ciudadanía.