Movimiento busca impedir que diputados pasen más de 10 años en el cargo

Mañana, el abogado Raúl Fernández y Hermel Rodríguez, del Movimiento Limpiemos Panamá, presentarán una iniciativa ciudadana para regular la reelección indefinida de los diputados titulares y suplentes.

Los propulsores de este documento explicaron en una entrevista a Telemetro Reporta que el proyecto de ley busca plantear una modificación al artículo 290 del Código Electoral y prohibir que los diputados pasen más de 10 años en el cargo.

Según Fernández, la idea es que los diputados titulares como suplentes puedan ocupar el cargo solamente durante dos períodos, pero no podrá presentar postulaciones para una tercera ocasión.

“No estamos en contra de la reelección per se, sino el clientelismo que causa esa reelección. Es bien sabido que los diputados actuales utilizan ese clientelismo para ejercer una presión sobre comunidades, estructurando a personas para que les den los votos y es lo que está mal”, manifestó Fernández.

Cuenta que con la modificación le darían el derecho a los diputados que cumplan con la norma constitucional a ejercer las tres funciones que les da la Asamblea puedan reelegirse, pero no más de 10 años y ahí quedaría plasmado los que están de acuerdo a aceptar la medida.

“Los que no estén de acuerdo ya sabemos que no solo están pensando solo en 2019, sino en el 2024 y 2029, no dando leyes, fiscalizando al ejecutivo ni a los magistrados, sino haciendo clientelismo para mantener el poder y la impunidad que les da ese puesto”, destacó el abogado.

Hermel Rodríguez, del Movimiento Limpiemos Panamá, dijo que esta propuesta es un paso para poner en "blanco y negro" lo que pide la sociedad.

"Decir que con ese dinero tú le vas a garantizar una cena al año es denigrar al elector. No sabes si los otros 364 días esa persona pasa hambre o trabajo en el transporte, pero una vez al año le vas a dar un pavo y un jamón, eso es humillante. Es con dinero de todos los panameños con el que se perpetúan, se enquistan en el poder y no se ven los resultados", dijo Rodríguez.