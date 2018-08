"Un presidente que no trabaja no puede generar empleos", Rómulo Roux.

El Candidato presidencial por el partido Cambio Democrático Rómulo Roux dio fuertes declaraciones al ser consultado sobre el informe que indica que el desempleo creció por quinto año consecutivo en Panamá, de acuerdo al informe ‘Situación Económica Actual de Panamá y la Economía Global', de Latin Consulting, AIH Capital & Aguaclara Consultores e Inversiones.

"Me entristece que el gobierno ha estancado al país y generado desempleo. Un presidente que no trabaja duro no puede generar empleos ni atraer inversiones", indicó el también candidato presidencial de Cambio Democrático.

Añadió, “sí la cabeza del gobierno no hace su trabajo, es imposible que produzca empleos para los demás”.

“El desempleo de Panamá ha ido creciendo en el mandato de Varela, nosotros entregamos un país próspero donde al panameño le iba bien”, señaló el líder opositor.