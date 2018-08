"Jóvenes tienen que decidir sobre el futuro, si quieren improvisación o experiencia": Pérez Balladares

Cautivar a los nuevos electores fue el reto que enfrentó el Toro durante una entrevista realizada por jóvenes periodista de Telemetro, difundida a través de las redes sociales de este medio de comunicación. "Los jóvenes tienen que decir qué es lo que quieren para su futuro. Si quieren improvisaciones o si quieren experiencia", fue la respuesta de Pérez Balladares al señalamiento de que él es el pre-candidato presidencial de mayor edad.

En cuanto al desencanto de las nuevas generaciones en torno a la política partidista, señaló que le parecía "una gran irresponsabilidad. Yo creo que tienen que participar y meterse de cabeza si quieren un mejor país... tú no puedes criticar lo que está pasando si no estás dispuesto a arreglarlo". El Toro reiteró que su principal objetivo, de llegar nuevamente al Palacio de Las Garzas, es dejar una institucionalidad que funcione para fortalecer la democracia. Señaló que, aunque en su primer gobierno hizo lo que le correspondía hacer, siente que no impulsó algunas reformas constitucionales y que "ahora estamos pagando las consecuencias de no haberlo hecho... Es momento de rectificar".

La generación de empleos atendiendo la vocación de cada región, el tema de la seguridad, el diseño de un programa de educación con rango de Estado y de calidad enfocada en las profesiones del futuro, su alianza con Juan Carlos Navarro, el programa de corporización de las empresas del Estado durante su gobierno 94-99, la formula de reestructuración que aplicaría al IDAAN para superar su crisis, el futuro del PRD, el nepotismo, los mal llamados Panamá Papers y la política exterior de Panamá — calificada por Pérez Balladares como "de gallina" — fueron parte de los temas explorado por los inquietos entrevistadores.