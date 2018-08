Periodista Alvarado reta al diputado Gálvez para que presente pruebas de sus acusaciones ante la Procuraduría

El periodista Álvaro Alvarado desafió al diputado Sergio Gálvez para que se presente ante la Procuraduría General de la Nación hoy, 30 de agosto de 2018, a las 11:00 a.m. con las pruebas en tiene en su contra por supuestas extorsiones a empresarios y políticos.

“A las 11 am estaré afuera de la Procuraduría esperando al Diputado Sergio Gálvez con todas las pruebas de lo denunciado ayer en el pleno de la Asamblea. Pruebe lo que dijo y despójese de la inmunidad”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

El desafío del comunicador se da luego que político aprovechara su tiempo en el período de incidencia de la Asamblea de Nacional para firmar que Alvarado supuestamente recibe fuertes sumas de dinero a través de testaferros, para dejar de hablar mal de políticos o funcionarios.

Durante el noticiero matutino del reportero hizo referencia al artículo 154 de la Constitución de la Republica: “Los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo".

“Basado en ese artículo cualquier diputado puede pararse en su curúl y llamar asesino, corrupto, ladrón, contrabandista al que le da la gana y nadie puede hacer nada. Vamos a enfrentar el articulo 154 con el artículo de la Constitución que establece que no hay fueron ni privilegios (Los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo)”, expresó Alvarado.

El comunicador afirmó que las declaraciones del diputado y los videos que circulan en redes donde lo tachan de homosexual responde a las denuncia presentadas por él en el medio de comunicación sobre las investigaciones contra el magistrado fiscal del expresidente Ricardo Martinelli, en la que pidió a la ciudadanía que este pendiente para que no se ejerzan presiones contra el Magistrado Harry Díaz; además que en el segmento Panamá Check se reveló que el diputado de Cambio Democrático no fue uno de los más votados en las elecciones pasadas y el finalmente llamado al Contralor para que no refrenada la licitación de tarjetas de regalos que se entregarían a los residentes de El Chorrillo con dinero del Estado.