“Distribuiremos los recursos”

Descentralización de la gestión municipal, recolección de la basura en manos del Municipio e incluir la participación ciudadana en las decisiones son algunas de las propuestas del precandidato a la Alcaldía de Panamá por el Partido Revolucionario Democrático, Quibián Panay.El diputado señaló que “nosotros estamos trabajando para ganar, pero esto no es solo un proyecto de obtener la comuna capitalina, sino que nos permita ganar el Gobierno para transformar el país y seguiremos trabajando en este sentido de no resultar vencedor. Para ganar en las primarias necesitamos unos 38 mil votos”.Indicó que el tema de salud es primordial, puesto que “aquí no se invierte en centros de salud y atención primaria desde hace mucho tiempo. Se han dedicado a construir hospitales y gastar plata. En eso el Municipio puede jugar un rol muy importante”.Agregó que “no sólo atenderá la problemática del centro de la ciudad, sino que se distribuirán los recursos de una mejor manera para todos”.Thaylin JiménezTwitter: @TJimnzInstagram: thayjimz