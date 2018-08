Ricardo MMartinelli: " me quieren meter en un "caso fabricado"

En otra carta el expresidente Ricardo Martinelli señala que supuestamnete se le quiere vincular en un "caso fabricado", para no concederle la fianza de excarcelación.

La carta revelada en redes sociales este 29 de agosto, cuando se da la audiencia de acusación, en el caso "pinchazos", en el Salón de Audiencias del Segundo Tribunal Superior.

En la nota el fundador de Cambio Democrático da la instrucción: "Favor publica en los medios y un Tweet lo siguiente:

"Mehan informado que pata que no me den fianza y como no puedne meter preso en ningún caso por el Principio de Especialidad, ahora me quieren meter en un caso fabricado, tal como este, en la fiscalía del Crimen Organizado, haciendo ver que soy o doy órdenes o tengo o hago cosas indebidas tanto por las denuncias de calumnia e injuria que he puesto y para influenciar a la corte. Están avisados de lo que me quieren hacer", fue el contenido de la nota.

Este mensaj fue revelado durante el desarrollo de la audiencia.