Tribunal afirma que se puede hacer campaña cívica en materia electoral

Ante la solicitud de la diputada panameñista, Katleen Levy sobre la campaña de “No a la Reelección” que circula en redes sociales, el Tribunal Electoral (TE) dio a conocer su postura en defensa de la libertad de expresión, aunque simpatizantes del movimiento discrepan sobre algunos parámetros.

Según el comunicado del TE “toda persona puede hacer campaña cívica en materia electoral en cualquier medio de difusión, incluyendo la redes sociales”.



Sin embargo, se debe considerar que “la campaña sea generalizada, es decir, sin identificar a ningún candidato o partido en particular, ya sea pagada o no, en el evento de que la campaña sea individualizada en contra de algún candidato o partido, que ésta no sea pagada”.



Ernesto Cedeño, abogado constitucionalista, indicó que “se prohíbe, sin fundamento constitucional alguno, que se pague por la campaña de la “No Reelección”, contra algún partido o candidatos específicos y que el fundamento del mismo debiera ser la Constitución y no el Código Electoral, que es norma de menor grado”.



También agregó que se establece un fundamento para que un ciudadano, pueda ser sancionado por el TE por campaña sucia; si por ejemplo, sube un vídeo o artículo de un aspirante a reelegirse, cometiendo un acto cuestionable”.



El periodista Álvaro Alvarado criticó las condiciones impuestas por el TE para seguir con el movimiento en redes sociales y argumentó que “es mi derecho oponerme a la reelección de cualquier político”.



Según el precandidato del Partido Alianza, Neftalí Jaén, “el comunicado del Tribunal Electoral trajo más confusión al tema de la libertad de expresión, le facilita el camino a quienes pidan Sí a la Reelección”.



Apropiación

Freddy Pitti, candidato independiente a diputado, denunció la existencia de figuras que pretenden apropiarse del movimiento. Según Pitti “quieren apropiarse de una campaña genuina y espontánea de los ciudadanos, para impulsar candidaturas. El No a la Reeleccion no tiene dueño, líder, ni grupo que vaya al frente”.





REDACCIÓN

redaccióEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Instagram: metrolibrepty

Twitter: @metrolibrepty