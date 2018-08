Tribunal Electoral se pronuncia sobre la campaña #NoALaReelección

El Tribunal Electoral emitió un comunicado en el que se pronuncia a favor de la Libertad de Expresión con referencia a la reelección, que circula en redes sociales.

“toda persona puede hacer campaña cívica en materia electoral en cualquier medio de difusión, incluyendo la redes sociales. Considerando los siguiente: que la campaña sea generaliza, es decir, sin identificar a ningún candidato o partido en particular, ya sea pagado o no, y en el evento de que la campaña sea individualizada en contra de algún candidato o partido, que ésta no sea pagada”.

La aclaratoria se basa en el numeral 1 del artículo 231 del Código electoral y en el numeral 1 del artículo 4 del decreto 31 de 2017. “Prohíbe que las personas naturales o jurídicas, sea a título propio o por cuenta de terceros, contraten o donen propaganda electoral a favor o en contra de partidos o candidatos; quedando exceptuando de esta prohibición,, tanto los partidos como los candidatos, dentro de los periodos de campaña2, detalla la nota.