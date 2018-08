Camilo Alleyne descarta alianza con Zulay Rodríguez

El precandidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Camilo Alleyne descartó el establecimiento de una posible alianza con la diputada, Zulay Rodríguez.Al término de una reunión de coordinación con su equipo de campaña, Alleyne fue enfático y contundente al afirmar, que "no se baja".Con sus declaraciones el precandidato presidencial del PRD, desmintió publicaciones periodísticas que lo ligaban políticamente al equipo de campaña de la diputada Zulay Rodríguez."Seguimos en la carrera hacia las primarias del partido en el interés de llegar a la Presidencia de la República en mayo del 2019", destacó Alleyne.Defendemos el pensamiento que hay que adecentar este país y brindarle un mejor futuro a cerca de 4 millones de panameños" sostuvo."Somos de una sola pieza, y los PRDs que llevamos el ADN del Torrijismo no nos rendimos sin hacer la lucha,vamos hasta el final, puntualizó el galeno.Dijo además el otrora ministro de Salud, que respeta a su copartidaria Zulay Rodríguez y le desea suerte, pero reiteró que hará la batalla hasta el último día",La semana pasada el también aspirante Juan Carlos Navarro, declinó a favor de la precandidatura del ex presidente Ernesto Pérez Balladares.