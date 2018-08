“No a la Reelección”, la campaña que ha encendido la política criolla

La campaña “No a la Reelección” que se ha intensificado en las redes sociales, ha encendido la política en momentos en el que el país pasa por un periodo preelectoral.

Mientras que un grupo de la población defiende la campaña indicando que no es más que la expresión del descontento de los panameños frente a los comportamientos de los diputados, otros tildan de “campaña sucia” está acción masiva.



Para Annette Planells, de Movin, “es una campaña política ciudadana espontánea donde los ciudadanos se han unido para expresar que los diputados actuales no se han enfocado en sus verdaderas funciones”.



Mauricio Valenzuela, de Claramente e impulsador de la mencionada campaña a través de redes sociales, manifestó que “sacamos imágenes de las personas que no se deben reelegir basándonos en hechos. Nos enfocamos en razones puntuales. Esto ha calado mucho en la población, y las mismas personas indican porqué razones algunos no deben reelegirse”.



“Los diputados han saltado porque ven sus curules amenazadas”, dijo.



La diputada Katleen Levy es una de las que ha salido al paso y señaló que “el Tribunal Electoral debe tomar cartas en el asunto. No se está siguiendo al pie de la letra el Pacto Ético Digital”.



De la entidad indicaron que “es un tema que está en evaluación en el TE”.





Thaylin Jiménez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @TJimnz

Instagram: thayjimnz