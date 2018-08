Cortizo: ‘Próximo presidente debe defender los interés del país’

El candidato presidencial por las primarias del PRD Laurentino “Nito” Cortizo, aseguró hoy 23 de agosto de 2018 en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, que el próximo presidente debe llegar para defender los intereses del país y ayudar a los más necesitados y no a robar.

Cortizo aseguró que actualmente en sectores como Puerto Armuelles no existen oportunidades para jóvenes emprendedores, pero a partir del 1 de julio de 2019, cuando llegue al gobierno le cambiará la vida a miles y miles de panameños.

En la reunión, Cortizo recibió el apoyo de candidatos a puestos de elección, delgados, dirigentes comunitarios y del diputado del sector Carlos Motta quien aseguró que no quería volver a ser diputado en oposición, ni los representantes y alcaldes del PRD querían estar en oposición, porque trabajando en equipo con un gobierno PRD se podían lograr grandes proyectos para Puerto Armuelles.

Cortizo sostuvo que los problemas de los distritos Barú y Bugaba de Chiriquí, así como en todo el país, están pendientes de recibir la justicia social, que es acabar con la desigualdad y la pobreza y esto es muy superior a cualquier diferencia que pueda tener el PRD.

“En un país con un presupuesto de 24.000 millones de dólares no puede ser que en las comarcas y el resto del país, no haya letrinas ni agua potable y que miles de panameños no puedan comprar la canasta básica de alimentos, a pesar de las promesas de que iban a bajar los precios”, recalcó.

Cortizo aseguró en Bugaba que en Chiriquí se ha condenado a los agricultores al hambre autorizando importaciones en época de cosechas y los puestos de salud no tienen médicos ni mucho menos medicamentos, por la incompetencia de algunos funcionarios.