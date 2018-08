Diputado Ortega no publicará su planilla 080 "por estrategia de su personal"

"Te voy a decir por qué yo no lo quiero publicar: es una estrategia de la gente que tengo trabajando. Te lo voy a explicar después y tú me lo vas a entender a mí, ya que a uno no le gusta cuánto le di al otro, y se puede molestar por esas cosas; y uno se crea un problema político de eso", manifestó este viernes, en un canal de la localidad, el diputado del PRD Javier Ortega cuando el periodista Álvaro Alvarado le preguntó si publicaría su lista de la panilla 080 de la Asamblea Nacional.En ese sentido, Ortega dejó claro que no publicaría el listado tras consultar a las personas que tiene nombrada en esa planilla, asegurando que ellos se niegan a que sus nombres se hagan públicos.Sim embargo, y pese a que el tema de la planilla 080 ha estado envuelta en polémicas, que incluso han llevado a que el contralor de la República haya realizado varias denuncias penales por supuestos malos manejos del dinero público, el diputado perredista dijo no recordar a cuántas personas tiene nombrada en esa planilla, pero aseguró que por su parte no se ha cometido ninguna irregularidad en sus nombramientos. El contralor sabe quiénes si han hecho algo mal, agregó.Para Ortega, que las personas quieran saber los nombres y montos que cobra cada persona en la planilla, no es más que morbo, y afirmó que ninguno de sus familiares ha sido nombrado allí.