“No estoy haciendo memes, ni pagando encuestas, estoy caminando”: Gerardo Solís

El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Gerardo Solís, habló este jueves en TVN de su candidatura y plan de gobierno, asegurado que como presidente de Panamá realizaría una real transformación social en el país."No estoy haciendo memes, ni pagando encuestas, estoy caminando, hablando con las bases del partido y recorriendo los senderos de la patria", agregó el político, quien dice respetar las opiniones y decisiones de los demás candidatos.Además, "soy el único candidato que se ha atrevido a poner toda su vida en un libro. Me he desnudado de cuerpo y alma para que me conozcan", indica acerca de su publicación Camino seguro a la vida feliz, que consta de 137 páginas ilustradas con historias y fotos desde su nacimiento, bautismo, vida política, gubernamental y logros obtenidos hasta ahora.Por otra parte, sobre bajarse o no de su candidatura, como lo hizo Juan Carlos Navarro para apoyar a Ernesto Pérez Balladares, dijo: "no confundan, no me voy a bajar porque lo admiro. Pérez Balladares tiene mente brillante, clara y sentó las bases para la transformación económica".Además, indicó que hay dos grupos grandes en PRD, donde el 20 por ciento sigue al presidente del partido, otro 20 por ciento al secretario general; mientras que el 60 por ciento restante es de criterio imparcial y propio. “Ellos quieren transformación social y que colectivo sea modo de vida”.También aseguró que en las alecciones pasadas “recibí la oferta de la vicepresidencia de los dos Juan Carlos, me fui con el PRD. El 3 de julio de 2014, Presidente Varela me ofrece ser Procurador de la Nación”.