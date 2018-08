Zulay Rodríguez señalal que "no se baja"

La diputada Zulay Rodríguez advirtió ayer que ni se rinde ni se raja en sus aspiraciones para ser la candidata presidencial del PRD por una razón sencilla: la que tiene los votos no se baja.

“Lo digo alto y claro: yo respeto a las bases y a los dirigentes del PRD y no puedo traicionar la lucha en favor de los marginales”, expresó la precandidata presidencial.

Para Zulay Rodríguez, sería “irrespetuoso” bajarse a última hora, “aunque los grupos económicos no me quieren porque yo defiendo a los más necesitados”.

“Yo soy una mujer que no me gustan los pactos de recámara ni bajo la mesa, yo soy extremadamente sincera”, dijo.

La precandidata presidencial por el Partido Revolucionario Democrático, Zulay Rodríguez Lu aseguró que seguirá en la contienda hasta el final y no se va a bajar, desmintiendo lo que muchos han señalado en las redes sociales.

"Yo voy hasta el final... lo he señalado que no puedo dejar a las bases que han tenido su fe y su confianza en mi persona. Que me han dicho Zulay tú eres la voz, la representación de los marginales del PRD. Nosotros representamos a lo que son los sectores populares y sobre todo a la membresía y a las bases. No puedo desilusionar y decirle que me voy a bajar como muchos han pretendido o han señalado en las redes sociales", aseguró la diputada del Circuito 8-6 y aspirante a la presidencia.

Argumentó que sería irrespetuoso de su parte bajarse a última hora, porque el que tiene los votos va hasta el final.

En cuanto a si ella ha recibido ofrecimientos para que se una a alguna propuesta, dijo que le han pedido que sea la vicepresidenta o acepte la Alcaldía, pero advierte que es una mujer de principios, íntegra y de lucha y Zulay Rodríguez va hasta el 16 de septiembre cuando se realicen las elecciones primarias presidenciales del PRD.