Laurentino Cortizo: “No le tengo temor a nadie”

ML | Laurentino Cortizo, precandidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), aseguró ayer que no le teme a ningún copartidario.”No le tengo temor a nadie y he estado en debates contra Balbina y Navarro, y hemos decidido no ir a debates que no tengan el aval de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, porque somos 18 precandidatos”, manifestó Cortizo.