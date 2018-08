Cortizo propone implementar el plan "estudiar sin hambre"

El candidato presidencial por las primarias del PRD, Laurentino “Nito” Cortizo, aseguró que en su gobierno implementará el programa Estudiar sin Hambre para que la producción nacional pase del campo a las escuelas.De acuerdo con Cortizo, esta iniciativa beneficiará tanto a los productores, que tendrán un mercado adicional donde colocar sus productos, como a los estudiantes, a los que se les brindará una alimentación de calidad.“Muchos niños llegan a la escuela sin comer y así no hay manera que ese estudiante pueda aprender lo que le está transmitiendo su maestra o profesora”, precisó Cortizo.Reiteró que el relajo de las importaciones en época de cosecha se acabará el primero de julio de 2019, cuando tome posesión como presidente de la República.Cortizo destacó que la función del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) debe ser la de mercadear productos nacionales e incentivar la producción, no la de tirar a la basura 37.000 quintales de arroz importado.“Se ha cometido un doble pecado, primero que se está importando arroz en perjuicio de los productores nacionales y, segundo, que por incompetencia se ha tenido que botar ese arroz, cuando hay cientos de niños desnutridos y pasando hambre”, recalcó.Enfatizó que este tipo de cosas pasan porque en el actual gobierno no se planifica, sino que todo lo que se hace se improvisa. “No es posible que nadie se haya percatado que ese arroz estaba en contenedores y se estaba venciendo”, reiteró Cortizo.