Pérez Balladares: "Panamá necesita cambios profundos"

El expresidente de la República y precandidato presidencial, criticó fuertemente la educación panameña, el clientelismo político dentro del PRD; así como el endeble sistema institucional de los Órganos del Estado, por lo que consideró hacer cambios constitucionales urgentes que permitan nuevas herramientas para transformar la nación panameña.

“El país tiene una coyuntura muy especial y necesita cambios, mucho valor para hacerlo, y si no se hacen, creo que nos enfrentaríamos a una situación similar como la que viven algunos países suramericanos”, puntualizó el expresidente Pérez Balladares, durante una gira por la ciudad de Santiago, donde se reunió con dirigentes del PRD, entre los que se encontraban alcaldes, representantes, diputados, delegados, líderes de base, gremiales y fuerzas naturales de esta provincia.

Sobre la situación del sistema educativo, que dijo apasionarle, Pérez Balladares reafirmó su convicción que “el futuro del país está en la educación, pero no una educación cualquier sino de calidad ante un mundo globalizado”, realidad que no es un invento panameño, lo que significa que los jóvenes que se gradúan tienen que competir con los que se están graduando en otras latitudes y que si no se tiene la capacidad instalada, y la correcta calidad de la educación, el país se quedará atrás, lo que generará una gran frustración entre los miles de jóvenes que se están preparando y que no consiguen trabajo.

Sobre las propuestas para mejorar el tema de la educación, Pérez Balladares consideró que se debe crear un fondo especial con los dineros del Canal de Panamá, para recuperar la calidad de la educación, porque calidad no es solo lo que se enseña sino también dónde se enseña.

Como ejemplo de la crisis del sistema educativo expuso el caso de la región de Soná, donde no hay planteles para escuelas primarias sino casas alquiladas, algo que consideró inaudito, ya que es inaceptable que en un país con la riqueza que tiene Panamá, no existan aulas adecuadas para la enseñanza.

En su gira, “La ruta del progreso”, Ernesto Pérez Balladares hizo un llamado a la conciencia de la membresía del PRD, explicando las razones por las cuales participa en la contienda electoral interna y que de ser favorecido con el voto de los inscritos en el partido realizará los cambios que durante años ha exigido la sociedad panameña.

A la pregunta de los periodistas sobre por qué no asistieron algunos miembros del partido a la reunión convocada en Veraguas, Pérez Balladares matizó que algunas personas, entiende, les pagaron para que no asistieran a su evento, algo que calificó como una perfecta tontería, una chiquillada, “que es producto de la corrupción que se ha generalizado y que ha tomado raíz también en el partido de Omar”.

Pérez Balladares en su gira denominada “La ruta el progreso”, ha sido un duro crítico del clientelismo político, de la manipulación partidaria que existe en la clase política en Panamá, pero que entiende la necesidad y de muchos casos, porque lamentablemente no se tienen ciudadanos sino clientes, por lo que resaltó “se debe cambiar esa mentalidad, ahora que se está en el momento de hacerlo”.

Al ahondar en el enfrentamiento entre los poderes el Estado, afirmó que la institucionalidad del país se dañó, ahora hay que transformar a la sociedad en su conjunto, algo que se puede lograr mediante cambios constitucionales, para lo que dijo tener serias propuestas que son absolutamente necesarias.

Finalmente, en otra crítica a lo interno del PRD, Pérez Balladares resaltó que se dañó el sistema institucional instaurado por el General Torrijos de cómo funcionaba la Asamblea Nacional y de la solución de los problemas de la comunidad, a través del gobierno, porque no se puede tener diputados que se crean reyes de un circuito electoral, cuando son los representantes de corregimiento los que conviven con la comunidad y éstos no tienen los recursos para solucionar sus problemas.