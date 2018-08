"Gobierno abandonó Las Garzas y Pacora": Cortizo

El candidato presidencial por las primarias del PRD, Laurentino “Nito” Cotizo aseguró en Las Garzas y Pacora que era impensable que estas comunidades no tuvieran agua potable y las escuelas se estuvieran cayendo, con un gobierno que maneja un presupuesto de $24.000 millones anuales.“La educación de calidad y los valores son la única alternativa para salir de la pobreza, pero este gobierno se ha olvidado de la educación, porque parece que se les olvidó que uno llega a gobernar para ayudar a los más necesitados y no para robar”, recalcó Cortizó.Aseguró que ahora se busca echarles la culpa de las calles en mal estado y de salud a representantes y diputados que están en oposición, cuando no hay que tener cuatro dedos de frente para saber que estas no son responsabilidades de estos funcionarios.Recalcó que el gobierno no solo se ha olvidado de Las Garzas y Pacora en aspectos sociales y servicios públicos, sino que no hizo nada para reactivar la economía de estos lugares.“Aquí hay lugares preciosos y descendientes de santeños que saben de nuestras tradiciones, pero al Gobierno no se le ha ocurrido hacer un centro de artesanías y poner una línea de buses para traer a los turistas hasta estas comunidades, que tanto lo necesitan”, precisó.Según Cortizo, este es un gobierno de proyectos fantasmas que ha prometido y no cumple; un gobierno que prometió un ahorro de $58 por mes en la canasta básica y la comida está más cara; un gobierno que prometió agua 24/7 y tiene a las comunidades como gorgojos. “Un gobierno que prometió en Azuero ayudar al sector agropecuario y lo que hizo fue arráncarle el corazón a los productores a punta de importaciones”, recalcó Cortizo.Aseguró toda la oferta electoral de Panamá Este es de primera y que el 16 de septiembre solo resultarán favorecidos y no favorecidos, por lo que exhortó a los candidatos a que después de las elecciones unan fuerzas y respalde a los que resulten electos, para que el triunfo del PRD en el 2019 sea abrumador en las juntas comunales, los diputados, las alcaldías y la presidencia de la República.