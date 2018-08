“Las denuncias se tienen que presentar ante las autoridades, no hacer conferencias”, Lombana

El aspirante por la libre postulación, Ricardo Lombana criticó fuertemente la disputa entre la Procuradora Kenia Porcell y el Magistrado Hernán de León sobre la posible existencia de una intervención telefónica al presidente interino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Lombana indicó que “cuando pareciera que la institucionalidad del país no puede afectarse más, pasan estas cosas que nos siguen sorprendiendo y llenando de preocupación e incertidumbre”,.

“El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Procuradora general dela Nación utilizaron los medios de comunicación para prácticamente enfrascarse en un intercambio de tú me dijiste, yo sí dije. Incluso rayando en insultos o en ofensas personales, me parece que no le hace bien a la institucionalidad y a la justicia panameña”.

El aspirante indicó que “si hay información en manos de la Procuradora sobre la comisión de un delito, ya sea que hayan grabado al magistrado u otros eventos relacionados, o si el magistrado fuese intervenido violado en su intimidad con respecto a las grabaciones se tienen que presentar las denuncias correspondientes. No se tienen que hacer conferencias de prensa anuncios al país para decir lo que alguien dijo. Se tiene que actuar, eso es institucionalidad”.

“En el fondo lo denunciado es grave porque se trata de una supuesta extorsión a un magistrado de la CSJ y eso no puede ser permitido, menos si es para tratar de influir en un proceso tan sensitivo como la investigación de un expresidente Ricardo Martinelli” agregó Lombana.

Según Lombana “tenemos que estar listos para defender la democracia si se siguen presentando casos como estos”.