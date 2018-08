Cortizo asegura que gobierno de Varela prometió proyectos fantasma

El precandidato presidencial por las primarias del PRD, Laurentino “Nito” Cortizo, aseguró en el distrito de Arraiján que el gobierno de Varela prometió proyectos fantasmas, que en cinco años no se pudieron realizar.“Prometieron cero letrinas, ayuda al agro, más seguridad, carreteras y agua 24/7 y no cumplieron, pero lo que si han hecho es aumentar el endeudamiento a cifras récord en la historia del país”, recalcó.Cortizo sostuvo que cuando se llega al gobierno no es para robar, sino para trabajar, defender los intereses del país y darle la mano a los más necesitados. “Aunque usted no lo crea hay comunidades indígenas y rurales que no han visto un doctor en más de un año; los pacientes de cáncer del Instituto Oncológico no tienen medicamentos para quimioterapia; no hay insulina y hay decenas de niños esperando una operación del corazón y eso no puede pasar en un país como Panamá, que tiene un presupuesto de $24.000 millones al año", acotó.En los eventos realizados en El Pantanal y Vista Alegre, a los que asistieron dirigentes del PRD, líderes comunitarios y candidatos a puestos de elección, Cortizo señaló que él no estaba haciendo turismo político y aseguró que lleva 28 meses recorriendo el país para escuchar las necesidades de los panameños, motivando a las bases del partido y llevando una voz de esperanza a los más necesitados.Cortizo igualmente hizo un llamado a la unidad del PRD y señaló que los candidatos que no salgan favorecidos en las próximas primarias siguen siendo valiosos para el partido y exhortó a los que resulten ganadores a buscarlos, sumarlos a sus filas y luchar juntos contra la pobreza y la desigualdad.