De León: No me consta ninguna grabación; Porcell: Él está mintiendo

“A mí no me consta ningún tipo de grabación, de filmación, ni extorsión, ni presión, ni coacción, nada de mi persona”, así lo dio a conocer ayer el magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León, en una entrevista, luego de las declaraciones de la Procuradora Kenia Porcell.Sobre la veracidad de lo que detalló la Procuradora sobre una visita que realizó el magistrado a su despacho, De León contestó: “yo puedo decir dos, tres o cuatro versiones y es mi versión, ella tendrá su versión, yo veo elementos que son de falsedad”. Dijo sentirse “sorprendido” con lo revelado por Porcell.Por su parte, la procuradora respondió anoche: “él esta mintiendo y se lo digo de manera directa. Yo no tengo por qué mentir”. Porcell reafirmó todo lo que reveló en un vídeo colgado en la página del Ministerio Público esta semana, en el que asegura que el magistrado presidente le repitió una y otra vez “me grabaron, me grabaron”. La jefa del MP también señaló: “no puedo permitir que alguien que venga a mi despacho y me dice que es una víctima, y yo voy a guardar silencio”. Al final la Procuradora le pidió al magistrado que “haga gala del género, que asuma la responsabilidad, uno es valiente hoy y mañana, uno no juega a decir que soy valiente pero sus actos demuestran lo contrario”.Reinelda C. ÁlvarezTwitter: @ReineldaAlvarezInstagram: Karolinalvarez