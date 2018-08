“En postulaciones no se permite proselitismo”

ML | “Están prohibidas las propagandas políticas durante el período de veda electoral”, recordó el magistrado Heriberto Araúz, presidente del Tribunal Electoral.Indicó que se permite la participación ciudadana siempre y cuando no implique hacer propaganda electoral "porque una cosa es el período de postulaciones y otra cosa es el inicio formal de la propaganda electoral".Araúz aclaró que mientras no esté en firme el período de propaganda, está prohibido hacer proselitimos durante las postulaciones a las primarias por parte de los aspirantes a los diversos puestos de elección popular."Eso implica que los simpatizantes no pueden hacer actos masivos ni actos de caravana, ni concentraciones o manifestaciones públicas", expresó el magistrado.