Es necesario un nuevo cambio constitucional, aseguró Cortizo

El candidato presidencial por las primarias del PRD, Laurentino “Nito” Cortizo, aseguró que en este momento se dan todas las condiciones de corrupción y de mal gobierno para que se produzca un nuevo cambio constitucional en la próxima administración.Según Cortizo, esa promesa del presidente Varela que no cumplió, de trabajar con una Asamblea Paralela Constituyente, es necesaria, porque este país no puede seguir como va y no solo desde el punto de vista de los tres órganos del Estado.“El presidencialismo, la Asamblea y la administración de justicia no pueden seguir así, porque este no es el país que queremos dejarle a nuestros hijos”, reiteró Cortizo.Destacó que es necesario un nuevo orden constitucional y tenemos que ponernos de acuerdo como país, porque por un mal gobierno hay decenas de panameños que tienen familiares con cáncer, pero no hay medicamentos para la quimioterapia y hay que terminar con este viacrucis.“El relajo en este país se acabó, aquí no podemos seguir con más de lo mismo, sino me quedo en mi casa y las personas que me conocen y que han trabajado conmigo saben perfectamente bien como trabajo”, añadió.De acuerdo con Cortizo, si no elegimos correctamente el próximo gobernó, en los próximos cinco años podríamos estar viéndonos en un Nicaragüa o en Venezuela y “yo no estoy haciendo este esfuerzo de 27 meses organizando bases y visitando todo el país, para no hacer los cambios que sean necesario”, recalcó Cortizo.Explicó que hay un gobierno que no tiene visión, está sin rumbo y que no planifica, y lo que nosotros hagamos en este momento no solo impactará lo social sino también a una economía que viene lenta.