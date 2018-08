Zulay cuestiona el proyecto

ML | La diputada y precandidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático, Zulay Rodríguez, cuestionó el proyecto de ley 565, que crea el Consejo Fiscal, presentado por el MEF.“Con esto pareciera que solamente están buscando puestos políticos para seguir endeudándonos más de lo que ya nos tienen”, señaló.“Nos han arruinado económicamente. Ahora no podemos ir a un banco, porque han entregado la soberanía de Panamá con estas instituciones internacionales ¿Qué más quiere que le aprobemos?”, manifestó Rodríguez.“En el país no hay confianza para invertir. Eso no lo tiene que saber ningún Consejo Fiscal, que nos hará sólo perder el tiempo”, agregó.