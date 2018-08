Porcell expone caso ante fiscalía; sociedad exige una investigación

“Lo conmino a que repita y que diga públicamente lo que me dijo a mí en mi despacho”, fue el mensaje de la Procuradora Kenia Porcell al magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, cuando salió ayer de la Fiscalía de Atención Primaria del Ministerio Público, donde reveló ante el fiscal detalles de la supuesta conversación.

En el país dos frases se han viralizado las últimas horas: “Se va a caer” y “me grabaron”, luego de que la procuradora informara a través de un vídeo que supuestamente De León le advirtió que el caso por escuchas ilegales seguido a Ricardo Martinelli podría salir de la competencia de la CSJ y pasar a la justicia ordinaria, luego que fuese amenazado por ver un expediente que se presume se relacione al caso “pinchazos”.



Porcell citó el Artículo 112 del Código Procesal Penal, que establece que “los delitos de acción pública dependiente de instancia privada requieren de la denuncia de la parte ofendida”.



“Él (De León) tiene que venir y él tiene que declarar y formalizar su denuncia”, dijo, haciendo referencia a la responsabilidad de la investidura del magistrado.



La jefa del MP indicó que presentó el caso ante la fiscalía, ya que De León no lo hizo.



Porcell, quien reitera que conoce a De León desde su carrera en el Órgano Judicial, señaló que cree que fue enviado por alguien y niega que conozca a qué expediente se refiere.



“Nosotros tenemos una responsabilidad muy seria como servidores públicos, la ética y rectitud tienen que imperar, que nosotros tenemos que luchar contra la corrupción. Yo no sé lo que está pasando, el Magistrado De León es quien sabe las circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque fue él quien dijo, me grabaron”, manifestó la jefa del MP.



Varela califica de “grave” anular el caso pinchazos

AFP | El presidente Juan Carlos Varela calificó ayer de "grave" la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anule la causa que se le sigue al exmandatario Ricardo Martinelli por presunto delito de espionaje.



La preocupación del gobernante se da después de que la fiscal jefe, Kenia Porcell, denunció, que el presidente encargado de la Corte, Hernán De León, se reunió con ella para advertirle que van a "tumbar" el caso. "Es muy preocupante, delicado y grave la información que la procuradora (fiscal jefe) compartió con el país ayer y lo que le toca al país es estar vigilante de las actuaciones del sistema judicial", dijo Varela a periodistas.



Porcell manifestó que el pasado 30 de julio se reunió en su despacho con De León, quien le habría manifestado que el "caso RM (Ricardo Martinelli) se va a caer, lo vamos a anular, lo vamos a tumbar". Sostuvo además que De León le informó de presuntas grabaciones en su contra para presionarlo, lo que fue desmentido posteriormente por el magistrado.



La Procuradora acudió la tarde de ayer a la Fiscalía Metropolitana a rendir información sobre este caso, el cual ha causado un gran revuelo político en el país.

