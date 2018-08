Exigen acción del Supremo y la Fiscalía por escándalo en caso Martinelli

EFE | El Supremo y la Fiscalía de Panamá deben actuar para dar una respuesta sobre el origen y finalidad del supuesto chantaje a un magistrado que buscaría afectar el caso por escuchas ilegales contra el expresidente Ricardo Martinelli.Así lo afirmaron hoy abogados, analistas y diputados, luego de que la fiscal general panameña, Kenia Porcell, denunció el lunes que el presidente del Supremo, Hernán De León, le dijo que la causa contra Martinelli se va a "caer" en esa instancia y pasaría a los tribunales ordinarios.En una reunión "informal", que según explicó Porcell en un video tuvo lugar en su despacho el 30 de julio pasado, De León le dijo: "me grabaron, hay tres copias", en alusión a un supuesto chantaje, por lo que la fiscal le exigió que presentara una denuncia.El experto constitucionalista Ernesto Cedeño dijo a Efe que entregó este martes en la Corte Suprema "una petición" para que se realice "inmediatamente una reunión extraordinaria del pleno", de nueve magistrados, "y den una respuesta al país" sobre la denuncia de Porcell.La diputada panameña independiente, Ana Matilde Gómez, opinó que la Corte "hoy debiera salir a hablar" y aclarar la situación, porque se está ante "una coyuntura riesgosa para la democracia y que pone en duda el sistema".La denuncia de Porcell indica que "lo más probable es que ha habido una evidente negociación del caso (contra Martinelli) para tumbarlo", dijo Gómez, que recoge firmas para presentarse como candidata independiente a la Presidencia en los comicios de 2019.El Supremo debe pronunciarse pronto "porque si no todos los magistrados están negociando el caso del señor Martinelli, dónde están los que no lo están negociando", expresó la diputada y también exprocuradora.Varios sectores también pidieron este martes que Porcell presente una denuncia formal basada en los dichos de De León durante la reunión del pasado 30 de julio, que el magistrado ha reconocido que se dio aunque añadió que lo tratado allí fue interpretado de manera "muy particular" por Porcell.El abogado de querellantes en la causa de las escuchas ilegales, Rosendo Rivera, dijo que Porcell fue "valiente" al hacer público el contenido de lo conversado con De León, pero criticó que la fiscal no haya primero denunciado formalmente el caso.Hacerlo así "hubiese sido mejor para el proceso (contra Martinelli) y la justicia", dijo Rivera, y añadió que la fiscal aún está a tiempo de hacerlo.La ley panameña establece que a los magistrados del Supremo solo los puede investigar y procesar el Parlamento.El escándalo por las revelaciones de Porcell no amainó en Panamá pese a que De León ya rechazó ser víctima de "presiones" y aseguró que sus "decisiones judiciales siempre se fundamentan en estricto apego de la Constitución y la Ley".Martinelli, de 66 años, es procesado por el Supremo porque cuando el magistrado fiscal, Harry Díaz, presentó la acusación en su contra, en octubre de 2015, era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).Ese fue el argumento del magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía, para rechazar el pasado 26 de junio un recurso de la defensa, que pedía que el caso pasara a la Justicia ordinaria porque Martinelli renunció, ese mismo mes, al cargo de diputado regional.Ya el Supremo rechazó un amparo presentado por la defensa para que el proceso sea remitido a tribunales ordinarios, pero sigue pendiente de resolución otro por el mismo tema.Algunos juristas han criticado que el Supremo haya aceptado tramitar un segundo amparo sobre un tema ya resuelto, y que sería "inédito" que fallara "contra su propia decisión"