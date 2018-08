Porcell: Caso RM se podría caer, según magistrado De León

La Procuradora de la Nación Kenia Porcell en un vídeo difundido en las redes de la institución se dirigió al país para develar el contenido de su conversación con el Magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia Hernán De León sobre el caso seguido al expresidente Ricardo Martinelli.

Expresó que ejercer el cargo significa perseguir el delito y de los criminales que lo han cometido. “En muchas ocasiones siento impotencia de ver cómo gana la impunidad y la corrupción, a la justicia, a la ética y a los valores del Panamá que nuestros abuelo y padres construyeron”, expresó.

La jefa del MP indicó que le preocupa en demasía el futuro que se dejará a “los hijos”. Resaltó que el cargo exige reserva de información.

El viernes 27 de julio la procuradora recibió mensaje del magistrado Hernán De León en el que solicitó una reunión informal. Porcell señaló que le recibiría y posteriormente se reunieron en su despacho el lunes 30 de julio de 2018.

Detalle a detalle Porcell develó su conversación indicando que De León le manifestó que el “el tema está enredado”, refiriéndose al proceso seguido al expresidente Martinelli por caso de supuestas escuchas telefónicas. “El caso RM, se va a caer, lo vamos a tumbar” dijo De León según la Procuradora”.

Pese a que la denunciada conversación entre la Procuradora y el Magistrados no existen pruebas de la misma, ya que a su despacho se ingresa sin dispositivos celulares o similares.

Porcell le cuestionó que el Órgano Judicial ha emitido no menos de 10 decisiones y por unanimidad sobre el caso y subrayó que no le compete al Ministerio Público y que los magistrados Pleno tomaron su decisión. A lo que el magistrado de la CSJ le contestó: “lo vamos a anular y viene para la procuraduría”, dijo Porcell.

La procuradora dijo que le contestó al magistrado que si el caso es llevado al MP, “el país los va a linchar… la sociedad está confiando en la Corte Suprema de Justicia”. Dijo Porcell.”¡Cómo quedan los criterios del magistrado Mejía y el magistrado Díaz?”, le preguntó la jefa del MP al magistrado de la CSJ.

Supuestamente De León señaló a esos dos magistrados de haberlo grabado viendo el expediente “de los 5 mil” y habar dejado tres copias, dos de las cuales están en Estados Unidos y una Italia.

Porcell señaló que le interrumpió y le indicó a De León que si alguien le envió n le interesa el mensaje y que no quería escuchar nada, ya que el caso es de la CSJ.

"Me repetía (Hernán De León) me grabaron me grabaron, y dijo Ayú me usa pero yo también. ¿Los magistrados están de acuerdo con esto? Y me respondió Oydén se va, Asunción y Tello están de acuerdo en que lo de Mejía no va. Russo no sabe de nada y la última vez nos demoramos fue por ella y Mejía se va (De León).”

Porcell le indicó a De León que Harry Díaz y Jerónimo Mejían han llevado el proceso, a lo que el magistrado contestó “Mejía está equivocado”. A lo que la Procurado le recordó que Mejía es penalista y participó de la elaboración del Código Procesal Penal.

Porcell instó a De León a denunciar ya que se le mostró una grabación donde él es víctima.