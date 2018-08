“No creo en Rómulo Roux, es un pésimo candidato a la presidencia”, José Raúl Mulino

A pesar que José Raúl Mulino, reconoció el triunfo del Rómulo Roux como candidato presidencial por el partido Cambio Democrático (CD) para el 2019, reiteró su posición de no apoyarlo. “Me mantengo en CD pero reitero que no apoyo a Roux en su candidatura a la presidencia.

Mantengo mi presencia política en el colectivo porque tengo un 30% de caudal político que creyó en mí y que no optó por la tendencia varelista dentro del parti do”, expresó Mulino luego que los resultados extraoficial revelarán su derrota ayer. “No creo en el señor Roux, es un pésimo candidato a la presidencia de la república. Rómulo Roux que no me llame para unión, yo no lo voy a apoyar”, expresó el precandidato.

Mulino también manifestó que no ve ganar al candidato del CD a la presidencia de las elecciones generales del 5 de mayo de 2019.

