Mulino acepta triunfo de Roux y reitera que no lo apoyará

El pre candidato presidencial por el partido Cambio Democrático José Raúl Mulino pasada las 5:00 de la tarde de este 12 de agosto aceptó el triunfo de Rómulo Roux en las primarias de ese colectivo.

"Acepto mi 30% y le deseo suerte", expresó el exministro de seguridad, no sin dejar de reiterar que el partido escogió el "varelismo".

Aseguró que seguirá en el partido como convencional y reiteró que no le dará su apoyo ya que no lo considera apto. "Que no me llame", indicó Mulino y subrayó que no está para ser vicepresidente de su contrincante. "No voy a mentirle al partido, yo no apoyo a Rómulo Roux como presidente", acotó.

"Este partido no gana con este candidato", sentenció y le acusó de ser un candidato "fantasma".

El precandidato presidencial atribuyó la baja participación de votantes en las primarias a la falta de liderazgo de la actual Junta Directiva del CD.