"Recortaremos el presupuesto para invertir en las necesidades de la gente2: Cortizo

Como parte de las propuestas de trabajo de Laurentino Cortizo, en sus aspiraciones a la presidencia de la República asegura que el presupuesto general del Estado para el 2019, que ronda los $24.000 millones es exorbitante y abultado para un país de 4 millones de habitantes y se comprometió a recortar los gastos para usar ese dinero en la gente.

“Una vez que pase el 16 de septiembre y ganemos las primarias del PRD, el pueblo puede tener la plena seguridad que contamos con el equipo que analice este presupuesto y se recortarán una serie de gastos para usar ese dinero en la gente”, destacó.

Cortizo recalcó que tiene en la mira recortar los gastos de viajes, viáticos al exterior y las consultorías, porque hay que iniciar una transformación de Panamá.

Además, se refirió a la corrupción en los proyectos de infraestructura, y puso como ejemplo la Cinta Costera 3, que costó $777 millones, cuando todos saben que se pudo construir con $400 millones, por eso tendrá cero tolerancia a la corrupción.

Cortizo, aseguró que se debe empezar por quitarles la discrecionalidad a los funcionarios, implementando una reforma a la Ley de Contrataciones Públicas y ese será uno de sus principales compromisos llegando al gobierno el próximo año.

“Ese jueguito de los pliegos de cargos y de las comisiones evaluadoras, que recomiendan una serie de empresas y luego a un ministro se le antoja que no son de su agrado tiene que acabar, porque se manda un mal mensaje al país y a nivel internacional de que las cosas no se están haciendo bien”, precisó.

Cortizo, sostuvo que tiene 27 meses de estar caminando el país y escuchando a los panameños, e inició su andar en Colón el 19 de abril del 2016 y por eso ha podido montar estructuras en los 679 corregimientos.

“A pesar de que las encuestas me dan un amplio margen no detendré mi caminar por el país, extendiéndole la mano a todos los copartidarios y sin hablar mal de otros compañeros, porque me he dado cuenta que la gente quiere escuchar una solución a sus problemas, no las diferencias internas de un partido”, añadió.