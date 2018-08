Jefa de Parlamento panameño pide unión a partido de Martinelli ante primarias

EFE | La presidenta del Parlamento de Panamá, Yanibel Ábrego, pidió unidad de su partido Cambio Democrático (CD-opositor), fundado por el encarcelado exgobernante Ricardo Martinelli, que hoy celebra unas inéditas primarias para elegir a su candidato presidencial en medio de una crisis interna.Ábrego, quien es la secretaria general del CD y respalda al precandidato y actual presidente del partido, el excanciller Rómulo Roux, rechazó los discursos que promueven la "división" dentro del colectivo, en clara alusión al también aspirante a la nominación presidencial y exministro de Seguridad José Raúl Mulino."Si algún aspirante" a candidato presidencial que "piensa que puede tener la oportunidad de ganar estas" primarias "siente que va a dividir el partido, nosotros no lo vamos a permitir. Hoy hacemos ese llamado a la unidad, que nos acompañen a ganar este 5 de mayo con el que represente la bandera de Cambio Democrático", declaró Ábrego en el centro donde ejerció su voto.Mulino reiteró este domingo que Roux es una supuesta ficha del actual gobernante de Panamá, Juan Carlos Varela, y aunque se mostró confiado en su triunfo dijo que, en la hipótesis de que venciera el excanciller, "jamás" lo apoyaría.Ábrego exhortó a Mulino "a que apoye al candidato ganador" así como "a la unidad de mi partido Cambio Democrático" porque "con rencor y resentimiento no vamos a lograr absolutamente nada".Aseguró que si las bases del partido eligen a Mulino "por supuesto" que ella, como secretaria general del CD, lo apoyaría de cara a las generales del 5 de mayo de 2019."Ese es el verdadero llamado a la unidad, ese es el verdadero sentir por Cambio Democrático, si de verdad quisiéramos a nuestro partido, si de verdad pensáramos con visión de país, no estuviésemos pensado en dividir Cambio Democrático si no hacer el llamado a la unidad", añadió.Ábrego salió al paso a la versión de que Martinelli, preso en una cárcel de mínima seguridad mientras es procesado por una causa de escuchas ilegales durante su mandato (2009-2014), va a apoyar a Mulino."Ricardo es una persona que no se ha metido en esto y ha permitido que la membresía del CD hoy, de manera democrática, escoja a su líder máximo, y eso debe ser respetado por todos los aspirantes el día de hoy", afirmó la presidenta del Parlamento unicameral, de 71 escaños.El CD, segunda fuerza en el Parlamento unicameral con 24 de los 71 escaños, fue fundado en 1998 por Martinelli y atraviesa una prolongada crisis interna, que comenzó tras la huida de Panamá del expresidente en enero de 2015, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió la primera de una decena de causas penales en su contra.Una de esas causas es por supuestas escuchas ilegales, por la que está detenido desde que fue entregado el pasado 11 de junio por Estados Unidos, donde estuvo preso un año en una cárcel federal en razón de un pedido de extradición por este caso.Roux ganó holgadamente a Martinelli, con la bandera de un necesario cambio interno en busca de un triunfo electoral en el 2019, en unas elecciones internas celebradas el pasado enero para elegir al presidente y la nueva directiva del partido, en las que también fue elegida Ábrego como secretaria general.El Tribunal Electoral, que por primera vez organiza las primarias de los partidos panameños gracias a una reforma al Código Electoral aprobada en 2016, ha dicho que para participar en este proceso están habilitados 353.939 militantes del CD.El ente rector de los comicios instaló 1.103 mesas de votación en 727 centros en todo el país, que abrieron a las 7.00 hora local (12.00 GMT) y cerrarán a las 16.00 hora local (21.00 GMT).En un corte correspondiente a las 10.30 hora local (15.30 GMT), la participación llegaba al 8,60 por ciento, es decir, 28.727 electores.