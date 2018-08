Cortizo asegura que llevará educación de calidad para las comarcas

El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino “Nito” Cortizo, aseguró que los últimos gobiernos han dejado en el abandono a las comarcas y pueblos originarios, que viven marginados en el país de millones y billones.Durante un recorrido realizado este sábado 11 de agosto, por la comarca Ngäbe-Buglé, en el que se reunió con dirigentes del PRD, caciques y líderes comunitarios, Cortizo destacó que no era justo que en un país con un presupuesto de $24.000 millones, en las comarcas no haya agua potable, escuelas, carreteras y puestos de salud.“En las comarcas hay panameños que arriesgan sus vidas todos los días porque el lodo se ha comido a las carreteras literalmente y no hay forma de que el MOP se aparezca a brindar una solución”, recalcó Cortizo.También manifestó que comunidades como Cerro Puerco, necesitan escuelas y centros de salud. “Las comarcas no pueden seguir siendo olvidadas y en mi gobierno tendrán un aliado para que puedan mejorar su calidad de vida”, destacó el aspirante a dirigir el país.