Cortizo preocupado por el "mal camino que lleva el país en tema agro"

El aspirante a las primarias presidenciales por el PRD, Laurentino “Nito” Cortizo, enfatizó nuevamente su preocupación en los medios de comunicación por el mal camino que lleva el país en temas como el agro, y se comprometió a solucionar los problemas que aquejan a este sector cuando llegue a la presidencia en el 2019.Cortizo destacó, que en el caso del agro la situación está tan crítica que ya las personas aprovechan las fiestas patronales y de toros para protestar, lo que nunca antes se había visto en Panamá, debido a la frustración que tienen los productores.Según Cortizo, en los últimos 10 años la dupleta Martinelli-Varela, ha sido el verdugo del sector agropecuario del país, improvisando y engañando a los productores, hasta que llegó el momento que han dicho “ya basta de tanto mareo".Durante esos dos gobiernos, se dejaron de exportar 1.000 millones de dólares y se duplicaron las importaciones, mientras que las exportaciones cayeron a la mitad.“Cuando hay cosecha, tenemos que ponernos de acuerdo como panameños y decirle a los importadores, es suficiente, porque no puede ser que un grupito de personas le esté reventando y sacando el corazón a los productores”, precisó el precandidato por el PRD.Cortizo se comprometió a que en su gobierno las importaciones en tiempo de cosechas serán restringidas y este tipo de cosas no pasará.“Muchas personas podrán hablar del agro, pero yo con hechos le he cumplido al sector agropecuario y soy un aliado de los productores”, afirmó.Para Cortizo, es necesario implementar en el país una política de Estado para el sector agropecuario y los productores sepan que pasará en 15 años y no se le cambien las reglas del juego cada vez que sale un ministro del Mida.