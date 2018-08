Para cambiar cosas que están mal Rodríguez dice que quiere ser presidenta

La diputada y precandidata presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez aclaró que si no gana las elecciones primarias del próximo 16 de septiembre no apoyará a ningún otro candidato que no sea del PRD.

“No apoyaré a ningún otro candidato de otro partido porque yo soy PRD, tengo lealtad y no soy traidora”, aseveró Rodríguez quien pide a los simpatizantes perredistas el voto por ser la única que realmente ha defendido los intereses de los panameños.

“Yo les pido el voto por ser la única que ha tenido los pantalones para defender los a ustedes sin poner sus interese de por medio como lo han hecho otros”, dijo.

La diputada reveló que la frustración de algunas injusticias que se están dando y las ganas de cambiar las cosas que están mal en el partido, fueron las principales causa que “me lleva a participar en estas primarias para los dos cargos”.

Según Rodríguez tras ocupar la curul se ha dado cuenta que “la asamblea se utiliza como un organismo financiero para legalizar los negocios del ejecutivo a favor de su círculo de allegados, amigos y donantes de campañas. No puedo cambiar las cosas si no aspiro a un cargo más alto”.

En su Gobierno

El control a las importaciones, salvar la Caja de Seguro Social, la seguridad nacional, una constituyente, los fondos y inversión en educación, la seguridad jurídica, la distribución de la descentralización y los subsidios son algunos de los temas que la precandidata presidencial del PRD tendría como prioridad en su gobierno.

Sobre el partido

Rodríguez dijo que el PRD debe someterse a una “depuración sin los ladrones que solo quiere llenarse a los bolsillo”.

“Si pierdo las primarias, inmediatamente voy a competir al día siguiente para postularme y ser la futura secretaria general del partido PRD. Porque no podemos seguir utilizando el colectivo para ayudar los ungidos”, expresó la perredista.

Planilla 080

“Al final, las investigaciones que están realizando sobre la 080 se van a caer. Ese dinero fue aprobado y refrendado por la Contraloria de la República”, afirmó Rodríguez.

Además, señaló que la planilla 080 es una cortina de humo donde “verdaderamente se robaron la plata los que ayudaron al presidente de Varela a pasarle todas sus leyes”.

Delación premiada

Sobre la delación premiada Rodríguez dijo que fue “hecha para ayudar a librar a los peces gordos”.

Zulay Rodríguez Lu una hija, esposa, madre, abogada, diputada y docente con metas sin límites

ML | Zulay Rodríguez Lu quien obtuvo su título de Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María La Antigua en 1992, tiene maestrías de Derecho Procesal y en Derecho Ambiental de la Universidad de Londres, Además, realizó un cursos de Derecho Internacional Económico. También es Licenciada en Social Sciences con énfasis en Criminología en la Florida State University.

A su 49 años de edad, la abogada, diputada y docente, asegura que el legado de su madre, Gladis Lu, dirigente magisterial, y su padre, Rafael Rodríguez, quien fue Procurador de la Nación, han marcado su vida.

Rodríguez reveló que su principal tesoro son sus cuatros hijos, su esposo y todas su familia, de quienes recibe el apoyo desde que fue electa diputada y ahora con las aspiraciones a la silla presidencial.

Reinelda C. Álvarez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @ReineldaAlvarez

Instagram: Karolinalvarez