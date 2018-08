Gómez niega proteger a ministro del MIDA

ML | Según la diputada independiente y aspirante presidencial, Ana Matilde Gómez, “ya no era pleno, porque tal como lo establece la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional (AN), si no hay por lo menos 24 diputados, no hay sesión, Así de sencillo”. Gómez indicó que durante la comparecencia del ministro Eduardo Carles “había 10 diputados y no es la primera vez que pido verificación del quorum”.