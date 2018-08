Gobierno perseguirá a los diputados de CD y PRD

Gerardo Solís, uno de los precandidatos presidenciales por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) hizo un llamado a sus copartidarios para llevar una campaña de altura con el fin de lograr el triunfo en la elección presidencial de mayo de 2019.Además, Solís detalló que "es posible que los dirigentes del PRD y el Cambio Democrático (CD) estén pensando en alianzas locales para garantizar triunfo ante el partido panameñista.El gobierno está planificando perseguir a los diputados CD y PRD con el propósito de disminuirles las posibilidades de triunfo a la reelección o nuevos candidatos.Juan Carlos Varela no es bruto, él sabe que no se reeligen gobiernos, pero el aspira a tener mayor cantidad de diputados en la próxima asamblea para que lo cuiden".Reinelda C. ÁlvarezTwitter: @ReineldaAlvarezInstagram: Karolinalvarez