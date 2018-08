Torrijos hace llamado a reencauzar el PRD

Durante el 37 aniversario de la muerte de Omar Torrijos Herrera, el expresidente e hijo del general, Martín Torrijos Espino hizo un llamado a los copartidarios del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y seguidores de las doctrinas torrijistas a concentrarse en “reencauzar, el rumbo y cómo aprovechamos la nueva oportunidad de ser una fuerza capaz de orientar y dirigir a la sociedad que espera liderazgos transformadores y ejemplos inspiradores”.

Según el expresidente “toca, al igual que a Torrijos, hace 50 años transformar la política, sus prácticas y sus instituciones para iniciar una nueva era. Una revolución profundamente democrática, profundamente ética”.



“Desde su muerte en 1981, no me atrevería a calcular cuántas de sus enseñanzas no aplicamos. En algún momento fuera de la pasión que generan las elecciones sería bueno hacer este ejercicio”, agregó.









