Mulino indicó que Roux debe explicar por qué lo vinculan con Odebrecht

El precandidato presidencial de Cambio Democrático, José Raúl Mulino afirmó este martes 31 de julio que el sobrino de Varela (Rómulo Roux) debe dar la cara al país y explicar si recibió o no dinero de esta empresa, en el centro del mayor escándalo de corrupción en Panamá y América Latina.

Existe una solicitud del Ministerio Público al Tribunal Electoral para el levantamiento del fuero penal electoral a Roux y a quien en su momento fue su mano derecha en la campaña política del 2013, Juan Carlos Espinosa, con el fin de que sean investigados en el caso Odebrecht, indicó una comunicación de Mulino.

Según Mulino, el hecho de que una figura como el excandidato presidencial José Domingo Arias tenga medida cautelar por este caso, y que el sobrino del Presidente de la República no lo hayan tocado las autoridades judiciales, demuestra que es un protegido del actual gobierno.

Mulino explicó en entrevista con Telemetro este martes 31 de julio, que el sobrino de Varela se ha mantenido mudo en varios temas: la persecución judicial del gobierno a copartidarios; su traición al partido y a su líder, Ricardo Martinelli; a la posibilidad de debates y ahora sobre su vinculación con Odebrecht.

"Yo no soy una persona que se esconde ante los problemas", explicó Mulino. "El que aspira a ser presidente y no se atreve a ir a un debate, no merece ni ser candidato. Él no se atreve a ir a debate conmigo, porque sabe que lo voy a desnudar".