MP aclara orden de conducción contra el exalcalde Dámaso García

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Descarga de Circuito de Colón instruyó sumaría a un exalcalde del distrito de Colón, por la presunta comisión del delito “contra la administración pública” (diferentes formas de peculado), en perjuicio del Municipio de esta región.A lo largo de la investigación se acreditó su vinculación al hecho investigado, por lo que se dispuso tomarle declaración indagatoria y con el propósito de evacuar esta diligencia se giraron cinco boletas de citaciones al exalcalde del distrito de Colón, quien teniendo conocimiento de las mismas, no se presentó.El pasado jueves 26 de julio de 2018, el exalcalde se presentó en compañía de su abogado y al rendir declaración indagatoria, expresó que se acogía a no declarar, basándose en preceptos legales que su defensa técnica expondría en el expediente; una vez concluida la diligencia se les indicó tanto al exfuncionario como a su defensa legal, que no se debían retirarse del despacho, ya que le serían aplicadas medidas cautelares personales; no obstante, ambos se marcharon.Posteriormente, se procedió a disponer a través de resolución del 26 de julio de 2018, la conducción del exalcalde al Ministerio Público, girando oficios a la Subdirección de Investigación Judicial de Colón y a la Policía Nacional de Colón, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto.Por este caso, la Fiscalía Anticorrupción inició la investigación el 5 de septiembre de 2016, por la presunta comisión del delito contra la administración pública (peculado), en perjuicio del Municipio de Colón y se acreditó la vinculación del exalcalde al hecho.